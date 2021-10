Poste Italiane cerca portalettere da inserire a Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia (Di sabato 9 ottobre 2021) Poste Italiane ricerca a Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia dei portalettere da inserire con contratto a tempo determinato a decorrere dal mese di ottobre. Per potersi candidare è sufficiente inserire il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale di Poste https://www.PosteItaliane.it, alla sezione dedicata Carriere in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione. I candidati saranno inseriti con Contratto a Tempo Determinato a decorrere da ottobre 2021, in relazione alle specifiche esigenze aziendali. Le risorse individuate si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, consegna raccomandate, documenti ... Leggi su udine20 (Di sabato 9 ottobre 2021)rideidacon contratto a tempo determinato a decorrere dal mese di ottobre. Per potersi candidare è sufficienteil proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale dihttps://www..it, alla sezione dedicata Carriere in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione. I candidati saranno inseriti con Contratto a Tempo Determinato a decorrere da ottobre 2021, in relazione alle specifiche esigenze aziendali. Le risorse individuate si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, consegna raccomandate, documenti ...

