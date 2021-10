No Green Pass, 10mila in Piazza del Popolo: scontri con la polizia (Di sabato 9 ottobre 2021) Tensioni in Piazza del Popolo a Roma durante la manifestazione dei no Green Pass. “Assassini, assassini” urlano i partecipanti, circa diecimila. “Vogliamo le dimissioni di Draghi e Mattarella”, si sente dire dal palco. Alcuni tra i manifestanti hanno lanciato sedie contro le forze dell’ordine tentando di accedere a via del Babuino. I poliziotti hanno risposto con alcune manganellate. Nel corso della protesta un manifestante è salito sul tetto di un blindato delle forze dell’ordine. Le manifestazioni in realtà sono due nella Capitale. Le proteste a Piazza del Popolo e a Bocca della Verità. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 9 ottobre 2021) Tensioni indela Roma durante la manifestazione dei no. “Assassini, assassini” urlano i partecipanti, circa diecimila. “Vogliamo le dimissioni di Draghi e Mattarella”, si sente dire dal palco. Alcuni tra i manifestanti hanno lanciato sedie contro le forze dell’ordine tentando di accedere a via del Babuino. I poliziotti hanno risposto con alcune manganellate. Nel corso della protesta un manifestante è salito sul tetto di un blindato delle forze dell’ordine. Le manifestazioni in realtà sono due nella Capitale. Le proteste adele a Bocca della Verità. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

NicolaPorro : ?? Incredibile: Agamben parla al Senato contro il green pass. E Facebook che fa? Leggete qui (VIDEO) ???? - borghi_claudio : Il fallimento del green pass in un'immagine. Da quando è stato annunciato le vaccinazioni sono crollate. Buonsenso… - borghi_claudio : A qualcuno sta venendo il lieve sospetto che questa cosuccia del green pass per il lavoro abbia leggere controindic… - alligvtorblvd : RT @dystonfire: dovevo far controllare il green pass e ho mostrato il bdsm test porca puttana - JustinT37781594 : @gabrielepx Io sono ultra vaccinato e contro il green pass -