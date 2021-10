Netflix, Yara è in uscita il film sull’omicidio di Yara Gambirasio (Di sabato 9 ottobre 2021) Netflix, Yara è la pellicola che racconta l’omicidio della 13enne Yara Gambirasio commesso dal muratore Massimo Bassetti. Netflix, il film sull’omicidio di Yara Gambirasio uscirà il 5 Novembre 2021 (Screenshot)L’intera pellicola è basata sul caso di Yara Gambirasio, il film avrà come protagonisti Isabella Ragonese e Alessio Boni, il trailer ufficiale è stato rilasciato sulla piattaforma streaming. Il film è diretto da Marco Tullio Giordana, è stato regista dei film come Cento Passi e La meglio gioventù, il film è basato sulle cronache dell’omicidio di ... Leggi su ck12 (Di sabato 9 ottobre 2021)è la pellicola che racconta l’omicidio della 13ennecommesso dal muratore Massimo Bassetti., ildiuscirà il 5 Novembre 2021 (Screenshot)L’intera pellicola è basata sul caso di, ilavrà come protagonisti Isabella Ragonese e Alessio Boni, il trailer ufficiale è stato rilasciato sulla piattaforma streaming. Ilè diretto da Marco Tullio Giordana, è stato regista deicome Cento Passi e La meglio gioventù, ilè basato sulle cronache dell’omicidio di ...

