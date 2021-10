“Ne hanno parlato” | Ferran Torres | la Juventus e il retroscena con Chiesa

(Di sabato 9 ottobre 2021) L’attaccante spagnolocontinua a stupire. Il calciatore in passato è stato molto vicino alla. Nella semifinale di Nations League contro l’Italia si è messo in luce il talento del ventunenne attaccante della Spagna e del Manchester City. L’ex calciatore del Valencia continua a stupire ed i suoi numeri in Nazionale Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

IlContiAndrea : L’Ansa batte #Torino città di #Eurovision2022 ma Rai e Eurovision ancora non hanno parlato. Manca l’ufficialità. Questione di ore (alle 12) - Roberto_Fico : #Italia e #Spagna hanno radici comuni e grande amicizia. I nostri Parlamenti sono impegnati a fronteggiare la crisi… - CarloCalenda : Con la Ministra @elenabonetti, abbiamo parlato delle molte proposte dedicate alle romane (asili, formazione, centri… - dellandro58 : @borghi_claudio @zaiapresidente @M_Fedriga Venerdì c'è stato, al senato, l'ascolto di tanti eminenti personaggi com… - possoono : Lulú e Manuel non hanno nemmeno parlato oggi? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : hanno parlato

Sky Sport

Poi, il CT dell'Italia Under 18 ha anchedel futuro, lasciando intendere di avere ben ... Infatti, questi giocatori che orarisposto alla convocazione di Franceschini passeranno di ...... Filomena Greco , che ha voluto rivolgere i suoi auguri al neo presidente ed hadi "valore aggiunto" in merito al "record di donne in consiglio regionale". "Per quanticombattuto e ...Massimiliano Rosolino, l'ex campione di nuoto, risponde al presunto flirt di qualche tempo fa con Federica Pellegrini con un secco «Leggenda metropolitana». In una intervista ...