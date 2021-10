Montevarchi-Modena, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 9 ottobre 2021) Montevarchi-Modena di scena oggi a partire dalle 17.30 al “Brilli Peri”, per l’ottava giornata del campionato di Serie C girone B. Gli uomini di Tesser devono puntare alla vittoria per ridurre le distanze dalle squadre che la precedono, ma i rossoblu toscani possono creare diversi problemi alla pattuglia emiliana. Così le probabili formazioni del match. Statistiche e curiosità di Montevarchi-Modena Il Montevarchi approda all’incontro odierno, dopo il pareggio ottenuto in trasferta contro la Carrarese. A definire il 2-2 con il quale si è chiuso il derby tra le due corregionali, le segnature messe a referto da Doumbia ed Energe per i marmiferi e Barranca e Gambale, che avevano illuso la neopromossa. Al momento la squadra allenata da Malotti, si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 ottobre 2021)di scena oggi a partire dalle 17.30 al “Brilli Peri”, per l’ottava giornata del campionato diC girone B. Gli uomini di Tesser devono puntare alla vittoria per ridurre le distanze dalle squadre che la precedono, ma i rossoblu toscani possono creare diversi problemi alla pattuglia emiliana. Così ledel match. Statistiche e curiosità diIlapproda all’incontro odierno, dopo il pareggio ottenuto in trasferta contro la Carrarese. A definire il 2-2 con il quale si è chiuso il derby tra le due corregionali, le segnature messe a referto da Doumbia ed Energe per i marmiferi e Barranca e Gambale, che avevano illuso la neopromossa. Al momento la squadra allenata da Malotti, si ...

Advertising

news_modena : Montevarchi - Modena, probabili formazioni | Tanti assenti per Tesser e Malotti - sstoross : RT @aquila1902: ?????? Serie C: Aquila Montevarchi - Modena. ?? Info Biglietti ?? Acquisto solo Prevendita fino alle 19:00 del 08/10: ?? On… - aquila1902 : ?????? Serie C: Aquila Montevarchi - Modena. ?? Info Biglietti ?? Acquisto solo Prevendita fino alle 19:00 del 08/1… - GazzettinoL : Serie C Gir B 3-2 Ancona Matelica-Imolese 2-2 Carrarese-Montevarchi 0-1 Grosseto-Cesena 2-1 Modena-Lucchese 0-… - GazzettinoL : Serie C Gir B 3-2 Ancona Matelica-Imolese 2-2 Carrarese-Montevarchi 0-1 Grosseto-Cesena 2-1 Modena-Lucchese 0-… -