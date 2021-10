"Michetti chi”, la Shoah e l'insopportabile volemose bene (Di sabato 9 ottobre 2021) L’estrema destra di Giorgia Meloni quando serve cerca di fare la faccia buona ma in realtà combatte una guerra neanche troppo sotterranea contro ogni forma di corretta politica, contro ogni declinazione di buoni sentimenti. Per quella destraccia tutta muscoli e poco cervello - c’è chi lo teorizza da anni - solo i “cattivi” ci potranno salvare dalla dittatura dei buoni, solo i “non conformi”, i “ribelli”, i “reietti”… Nazisti da salotto. E quindi se qualcuno si azzarda a dire che il razzismo è una brutta cosa loro annuiscono noiosamente, ma in realtà stanno già altrove, in un mondo fatto di muri e blocchi navali. Chiedeteglielo a bruciapelo, ha fatto bene Gianfranco Fini ad andare in Israele, ha fatto bene a chiedere scusa, a parlare di “male assoluto”? Vedrete, la risposta non sarà mai un sì convinto, gli occhi si abbasseranno, i discorsi si faranno ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 ottobre 2021) L’estrema destra di Giorgia Meloni quando serve cerca di fare la faccia buona ma in realtà combatte una guerra neanche troppo sotterranea contro ogni forma di corretta politica, contro ogni declinazione di buoni sentimenti. Per quella destraccia tutta muscoli e poco cervello - c’è chi lo teorizza da anni - solo i “cattivi” ci potranno salvare dalla dittatura dei buoni, solo i “non conformi”, i “ribelli”, i “reietti”… Nazisti da salotto. E quindi se qualcuno si azzarda a dire che il razzismo è una brutta cosa loro annuiscono noiosamente, ma in realtà stanno già altrove, in un mondo fatto di muri e blocchi navali. Chiedeteglielo a bruciapelo, ha fattoGianfranco Fini ad andare in Israele, ha fattoa chiedere scusa, a parlare di “male assoluto”? Vedrete, la risposta non sarà mai un sì convinto, gli occhi si abbasseranno, i discorsi si faranno ...

