Meloni | «Assalti vergognosi Solidarietà alla Cgil | ma anche a chi manifestava pacificamente Grave inadeguatezza di Lamorgese»

(Di sabato 9 ottobre 2021) Dopo le parole di Mario Draghi sulla manifestazione dei No Green pass a Roma, arrivanoquelle di Giorgia. «Quelle delle violenze viste oggi a Roma sono immagini vergognose», ha detto riferendosi all’irruzione del corteo guidato da Forza Nuova nella sede dellaa Roma. «Mi auguro che i responsabili vengano individuati e puniti. Esprimo la mia totale vicinanza alle forze dell’ordine e la pienaal segretario d, Maurizio Landini». La, secondo chi manifesta contro il Green pass, è colpevole di non difendere i lavoratori che saranno obbligati dal 15 ottobre a presentare la certificazione verde in tutti i posti di lavoro, pubblici o privati che siano.ha poi criticato l’operato della ministra dell’Interno ...