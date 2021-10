“Mario Balotelli ancora in Nazionale?” le parole di Mancini (Di sabato 9 ottobre 2021) Mario Balotelli, nella sua esperienza in Turchia si sta prendendo la scena a suon di gol. quattro reti in quattro partite, questo il bottino dell’ultimo mese dell’attaccante. Quando si parla di SuperMario si sa, tutto fa notizia. Dopo le ultime prestazioni del giocatore, è iniziata a circolare la voce di un possibile ritorno in azzurro. Mario Balotelli Queste le parole del tecnico Roberto Mancini interrogato sull’argomento : “Porte aperte a tutti. Ha 31 anni, dipende da lui. Nessuno è stato mai dimenticato. Io con Mario ho passato tantissimi anni e quindi sono vaccinato”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio Nazionale e interNazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 9 ottobre 2021), nella sua esperienza in Turchia si sta prendendo la scena a suon di gol. quattro reti in quattro partite, questo il bottino dell’ultimo mese dell’attaccante. Quando si parla di Supersi sa, tutto fa notizia. Dopo le ultime prestazioni del giocatore, è iniziata a circolare la voce di un possibile ritorno in azzurro.Queste ledel tecnico Robertointerrogato sull’argomento : “Porte aperte a tutti. Ha 31 anni, dipende da lui. Nessuno è stato mai dimenticato. Io conho passato tantissimi anni e quindi sono vaccinato”. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcioe inter

