Manuel Bortuzzo | il padre rivela i problemi di salute avuti al GF Vip

Advertising

fanpage : Manuel Bortuzzo si è alzato in piedi e ha cominciato a camminare con un tutore nella Casa. “È la pagina più bella d… - infoitcultura : Alfonso Signorini emozionato per il gesto di Manuel Bortuzzo: “La pagina più bella”. Commozione al GF Vip - infoitcultura : Manuel Bortuzzo emozionato al GF Vip: “E’ stato bello tornare a camminare” - PasqualeMarro : #ManuelBortuzzo lascia a bocca aperta al #GrandeFratelloVip - zazoomblog : Manuel Bortuzzo il padre parla dei problemi di salute avuti al GF Vip: “Un’infezione” - #Manuel #Bortuzzo #padre… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

CANALE 5 GFVip,mette le cose in chiaro con Lulù:... Gf Vip, Giucas Casella e il flirt segreto con Katia Ricciarelli: 'Quindi funzionavo bene o no?' Gf Vip, Francesca Cipriani strappa ...I nominati dell'ottava puntata del Grande Fratello Vip Poco presenti in puntata le sorelle Selassié , se non per una piccola parentesi dedicata a Lulù e ai suoi problemi d'amore con. ...In un'intervista a Fanpage.it il padre di Manuel Bortuzzo parla del problema di salute che il figlio ha affrontato al GF Vip ...Una nuova puntata al GF Vip ha sicuramente scombussolato gli animi dei concorrenti, tra sorprese e battibecchi in Casa e non solo.