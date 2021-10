LIVE – Ciclismo, Giro di Lombardia 2021: aggiornamenti in DIRETTA (Di sabato 9 ottobre 2021) La DIRETTA scritta del Giro di Lombardia 2021, ultima Monumento della stagione e come sempre appuntamento che attira i più grandi corridori del panorama internazionale. La Classica delle foglie morte si assegna quest’anno sui 239 chilometri da Como a Bergamo, un percorso inverso rispetto all’edizione 2020. Da Evenepoel e Alaphilippe a Pogacar, Roglic e Nibali: sono solo alcuni dei nomi di spicco pronti a incendiare la corsa, con Sportface che vi racconterà tutto in tempo reale fin dalla partenza senza farvi perdere assolutamente nulla. Segui il LIVE a partire dalle 10:30 PERCORSO E ALTIMETRIA I FAVORITI DELLA VIGILIA COME VEDERE LA CORSA IN TV E STREAMING AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) Lascritta deldi, ultima Monumento della stagione e come sempre appuntamento che attira i più grandi corridori del panorama internazionale. La Classica delle foglie morte si assegna quest’anno sui 239 chilometri da Como a Bergamo, un percorso inverso rispetto all’edizione 2020. Da Evenepoel e Alaphilippe a Pogacar, Roglic e Nibali: sono solo alcuni dei nomi di spicco pronti a incendiare la corsa, con Sportface che vi racconterà tutto in tempo reale fin dalla partenza senza farvi perdere assolutamente nulla. Segui ila partire dalle 10:30 PERCORSO E ALTIMETRIA I FAVORITI DELLA VIGILIA COME VEDERE LA CORSA IN TV E STREAMING AGGIORNA LASportFace.

Advertising

zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2021 in DIRETTA: Italia a caccia di nuove medaglie nella madison - #Ciclismo #pista… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2021 in DIRETTA: quarta Alzini nell’inseguimento quinta Vece nei 500 metri Lamon ses… - blab_live : #Ciclismo, #ILombardia 2021: analisi del percorso, favoriti, quote e #pronostici - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2021 in DIRETTA: Letizia Paternoster ci riprova nell’inseguimento - #Ciclismo… - zazoomblog : LIVE Ciclismo su pista Europei 2021 in DIRETTA: Letizia Paternoster ci riprova nell’inseguimento - #Ciclismo #pista… -