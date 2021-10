La «pasta» in gioco

Leggi su panorama

(Di sabato 9 ottobre 2021) Aspettiamoci forti rialzi per spaghetti, penne, pizza... La crisi del grano partita dal Canada investe tutti i mercati. E nel 2022 sarà caccia a questa «materia prima». «Sono 60 anni che faccio lae non mi era mai capitato. Mi è toccato alzare il prezzo di 30 centesimi, il 10 per cento». Dino Martelli - fresco vincitore con le sue penne classiche del The WineHunter Award che è un po' l'Oscar della semola - nel suo pastificio di Lari (Pisa) produce 2 mila quintali diall'anno «quando la Barilla li fa in cinque ore!», dice. È considerato il gioielliere dello spaghetto. L'azienda s'avvia al secolo di vita e a Lari, sotto il castello, gli hanno dedicato la viuzza dove si apre la bottega: via dei Pastifici. Martelli (con tutta la famiglia nell'azienda) insacchetta spaghetti, spaghettini, fusilli «torre di Pisa» e penne nella «carta gialla come ...