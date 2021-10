Ita, a sei giorni dal via ancora ufficialmente ignoti nome, simbolo e colori. Che saranno gli stessi di Alitalia (Di sabato 9 ottobre 2021) Come si chiamerà la nuova compagnia di bandiera? Che logo avrà? Quali colori? Lo scopriremo solo tra 6 giorni perché per ora tutti fanno finta di non saperlo. Lo ha spiegato oggi l’amministratore delegato di Ita Fabio Lazzerini che a margine di un convegno a Milano ha affermato: “Ita parte tra 6 giorni e le date di gestione della gara che state vedendo sono a ridosso della nostra partenza. Non sappiamo ancora come ci chiameremo ma risolveremo la questione nei prossimi giorni e il 15 lo scoprirete“. “Domani – ha spiegato – iniziamo a comunicare con lo spot di annuncio della compagnia: qualche biglietto dobbiamo cercare di venderlo e siamo costretti a partire con un video che non è ancora targato con un brand”. Nel frattempo Ita ha ricevuto 700 milioni di euro dal ministero del Tesoro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Come si chiamerà la nuova compagnia di bandiera? Che logo avrà? Quali? Lo scopriremo solo tra 6perché per ora tutti fanno finta di non saperlo. Lo ha spiegato oggi l’amministratore delegato di Ita Fabio Lazzerini che a margine di un convegno a Milano ha affermato: “Ita parte tra 6e le date di gestione della gara che state vedendo sono a ridosso della nostra partenza. Non sappiamocome ci chiameremo ma risolveremo la questione nei prossimie il 15 lo scoprirete“. “Domani – ha spiegato – iniziamo a comunicare con lo spot di annuncio della compagnia: qualche biglietto dobbiamo cercare di venderlo e siamo costretti a partire con un video che non ètargato con un brand”. Nel frattempo Ita ha ricevuto 700 milioni di euro dal ministero del Tesoro ...

