Inghilterra, Southgate: "Per Abraham giocare in Serie A è una buona opportunità" (Di sabato 9 ottobre 2021) ROMA - Gareth Southgate , ct dell'Inghilterra, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro Andorra. Queste le sue parole su Tammy Abraham e sulle sue prestazioni con la maglia ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 9 ottobre 2021) ROMA - Gareth, ct dell', è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro Andorra. Queste le sue parole su Tammye sulle sue prestazioni con la maglia ...

Advertising

salvione : Inghilterra, Southgate: “Per Abraham giocare in Serie A è una buona opportunità“ - sportli26181512 : Inghilterra, Southgate: “Per Abraham giocare in Serie A è una buona opportunità“: Le parole del ct: 'Con le marcatu… - romanewseu : #Inghilterra, #Southgate: '#Abraham gioca in una squadra che lotta per la vetta, la #SerieA una buona opportunità p… - ilRomanistaweb : #Inghilterra, #Southgate: 'La Roma è una buona opportunità per #Abraham' Il ct inglese: 'Tammy gioca per una squa… - siamo_la_Roma : ?? #Southgate, parole al miele per #Abraham ??? 'Giocare in #SerieA è una buona opportunità' ?? Le dichiarazioni del… -