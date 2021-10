“Ha fatto richieste precise”. Arisa va a Ballando con le stelle ma a una condizione (Di sabato 9 ottobre 2021) Escono fuori retroscena incredibili e inaspettati dietro il sì di Arisa alla partecipazione della nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci. La conduttrice Rai ha fatto carte false pur di averla e strapparla così alla concorrenza, infatti non si sarebbe badato a spese per convincerla ad accettare la proposta. Ma non è solo una questione economica ad aver favorito la sua presenza. La cantante ha infatti preteso di avere determinate condizioni e le sue richieste sarebbero state accolte tutte. Qualche giorno fa l’artista si è presentata in una versione decisamente rinnovata: ha di nuovo tinto la sua chioma rasata ma questa volta con i colori dell’arcobaleno e, di nuovo, ha fatto vedere il risultato su Instagram. Ora la chioma di Arisa è sfumata in ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Escono fuori retroscena incredibili e inaspettati dietro il sì dialla partecipazione della nuova edizione di ‘con le’ di Milly Carlucci. La conduttrice Rai hacarte false pur di averla e strapparla così alla concorrenza, infatti non si sarebbe badato a spese per convincerla ad accettare la proposta. Ma non è solo una questione economica ad aver favorito la sua presenza. La cantante ha infatti preteso di avere determinate condizioni e le suesarebbero state accolte tutte. Qualche giorno fa l’artista si è presentata in una versione decisamente rinnovata: ha di nuovo tinto la sua chioma rasata ma questa volta con i colori dell’arcobaleno e, di nuovo, havedere il risultato su Instagram. Ora la chioma diè sfumata in ...

