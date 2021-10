Green pass, nuova app per controllare i lavoratori: come funzionerà (Di sabato 9 ottobre 2021) nuova app in arrivo per controllare il Green pass. Dal 15 ottobre sarà obbligatorio esibire la certificazione verde a lavoro. Una misura, quella adottata dal Governo, che vale sia per i dipendenti pubblici che privati. Solo che la prima obiezione mossa dai datori di lavoro riguarda proprio la verifica. Al momento, c’è un’applicazione che si chiama Verifica-19. Una volta effettuato il download con l’ultima versione aggiornata, si inquadra il QR code della persona che lo esibisce con la telecamera del proprio cellulare. E così, se si accende la luce verde, vuol dire che il Green pass è regolare. Per questi controlli, inevitabilmente, serve del tempo. Serve allora un modo più veloce, che il Governo sta studiando. Leggi anche: Pomezia, si sente male in classe, ma la mamma non ha il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 ottobre 2021)app in arrivo peril. Dal 15 ottobre sarà obbligatorio esibire la certificazione verde a lavoro. Una misura, quella adottata dal Governo, che vale sia per i dipendenti pubblici che privati. Solo che la prima obiezione mossa dai datori di lavoro riguarda proprio la verifica. Al momento, c’è un’applicazione che si chiama Verifica-19. Una volta effettuato il download con l’ultima versione aggiornata, si inquadra il QR code della persona che lo esibisce con la telecamera del proprio cellulare. E così, se si accende la luce verde, vuol dire che ilè regolare. Per questi controlli, inevitabilmente, serve del tempo. Serve allora un modo più veloce, che il Governo sta studiando. Leggi anche: Pomezia, si sente male in classe, ma la mamma non ha il ...

