Gp Turchia | Hamilton il più veloce ma la pole è di Bottas

Valtteri Bottas (Mercedes) ha ottenuto la pole position del Gp di Turchia, sedicesima prova del mondiale di Formula uno, in programma domani sull'Intercity Istanbul Park. In prima fila partirà Max Verstappen con la Red Bull. Terza posizione in griglia per Charles Leclerc con la Ferrari davanti all`Alpha Tauri di Pierre Gasly.A seguire Alonso, Perez, Norris, Stroll e Tsunoda. Ultima posizione per CArlos Sainz che ha cambiato la Power Unit. Il miglior tempo della sessione tuttavia lo ha ottenuto Lewis Hamilton (1'22"868), che però partirà 11/0 dopo la sostituzione del motore endotermico della sua power unit.

