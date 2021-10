Giro di Lombardia 2021, Tadej Pogacar trionfa davanti ad uno straordinario Fausto Masnada (Di sabato 9 ottobre 2021) Un’altra stagione da sogno: oltre al secondo Tour de France consecutivo, arrivano anche due Classiche Monumento per Tadej Pogacar, la stella del ciclismo internazionale. Dopo la Liegi-Bastogne-Liegi lo sloveno infatti agguanta il trionfo anche al Giro di Lombardia: scatto da lontano e sprint ristretto nel battere un meraviglioso Fausto Masnada. Successo al debutto per il corridore della UAE Emirates, che continua a lasciare le briciole agli avversari, entrando sempre più nella storia di questo sport. Prima ora di corsa, nonostante il Ghisallo, percorsa come di consueto a tutta. Proprio ai piedi della prima ascesa di giornata si è formata la fuga giusta. All’attacco Thomas Champion (Cofidis, Solutions Crédits), Jan Bakelants (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Tim Wellens (Lotto ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Un’altra stagione da sogno: oltre al secondo Tour de France consecutivo, arrivano anche due Classiche Monumento per, la stella del ciclismo internazionale. Dopo la Liegi-Bastogne-Liegi lo sloveno infatti agguanta il trionfo anche aldi: scatto da lontano e sprint ristretto nel battere un meraviglioso. Successo al debutto per il corridore della UAE Emirates, che continua a lasciare le briciole agli avversari, entrando sempre più nella storia di questo sport. Prima ora di corsa, nonostante il Ghisallo, percorsa come di consueto a tutta. Proprio ai piedi della prima ascesa di giornata si è formata la fuga giusta. All’attacco Thomas Champion (Cofidis, Solutions Crédits), Jan Bakelants (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Tim Wellens (Lotto ...

