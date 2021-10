Domenica In, la puntata del 10 ottobre 2021 a rischio: ecco perché e quando torna Mara Venier (Di sabato 9 ottobre 2021) Cambio di programma per Mara Veiner. Per la giornata di Domenica 10 ottobre, infatti, la programmazione Rai sembra essere cambiata e potrebbe non andare in onda l’appuntamento con Domenica In. Ma qual è la motivazione? Domenica pomeriggio è in programma la finale per il terzo e quarto posto della Nations League 2021 e in campo scenderà anche l‘Italia. Domenica In non va in onda: ecco perché, a che ora la versione ridotta La Nazionale Italiana portata avanti da Mancini scenderà in campo Domenica, 10 ottobre, alle ore 15:00 quando è prevista la finalissima della Nations League per decretare il terzo e quarto posto. Un match trasmesso in esclusiva su Rai 1, che si vedrà dunque costretta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 ottobre 2021) Cambio di programma perVeiner. Per la giornata di10, infatti, la programmazione Rai sembra essere cambiata e potrebbe non andare in onda l’appuntamento conIn. Ma qual è la motivazione?pomeriggio è in programma la finale per il terzo e quarto posto della Nations Leaguee in campo scenderà anche l‘Italia.In non va in onda:, a che ora la versione ridotta La Nazionale Italiana portata avanti da Mancini scenderà in campo, 10, alle ore 15:00è prevista la finalissima della Nations League per decretare il terzo e quarto posto. Un match trasmesso in esclusiva su Rai 1, che si vedrà dunque costretta ...

