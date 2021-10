Corteo no vax a Roma | 10mila in piazza del Popolo Bombe carta e fumogeni in centro | la polizia usa gli idranti

Advertising

La7tv : #intanto Manifestante al corteo No-vax urla: «Vedete tutti questi senzatetto in giro? Sono morti in strada con il C… - monicaintre : RT @simabastaroghi: Il Sole ne parla, qualcosa è successo. Green pass, l’allarme delle regioni:?modifiche o rischio caos. Corteo no vax a… - robreg1 : RT @ilfoglio_it: I video degli scontri. Il corteo non autorizzato nel centro di Roma. L'assalto alla sede della Cgil, poi i tafferugli dava… - Agenzia_Dire : Alta tensione alla manifestazione #NoGreenPass a Roma. Leggi quello che sta succedendo su - Nonnadinano : RT @ilfoglio_it: I video degli scontri. Il corteo non autorizzato nel centro di Roma. L'assalto alla sede della Cgil, poi i tafferugli dava… -

Ultime Notizie dalla rete : Corteo vax

Sono i 10mila manifestanti noe no Green Pass che hanno messo sotto sopra Roma scontrandosi a ... autorizzato dalla Questura in piazza del Popolo dalle 15 alle 19, si è trasformato in unnon ...Sotto il Pincio si sono radunate circa 10mila persone e a un certo punto un gruppo di nosi è staccato per iniziare un, non autorizzato, che ha raggiunto Villa Borghese, dove ha poi ...Una solitaria camionetta della polizia in difesa del portone di ingresso di palazzo Chigi. Mentre i manifestanti no vax stanno assediando il centro ...Momenti di guerriglia urbana a Roma. La manifestazione dei No Green pass, che si stava svolgendo in piazza del Popolo, si è trasformata in disordini e tafferugli tra i no vax e le ...