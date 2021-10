Con i talebani è ripartita la pulizia etnica contro gli hazara (di W. Samadi) (Di sabato 9 ottobre 2021) Quando in Afghanistan la situazione ha iniziato a deteriorarsi, negli Usa i miei amici hazara hanno perso le speranze sulla sopravvivenza dei loro cari in patria. Molti vengono da famiglie che hanno già vissuto una volta sotto i talebani, assistito alla loro brutalità e alle violazioni dei diritti umani. “I miei familiari in Afghanistan hanno paura del futuro e temono l’incertezza su cosa i talebani potrebbero fare loro. Alcuni sono stati testimoni del massacro degli hazara avvenuto nel 1998 a Mazar-i-Sharif e hanno perso dei familiari. Allora, tanti hazara catturati non furono mai più ritrovati: né vivi, né morti”, ricorda Maryam Laly. I talebani hanno ripreso la pulizia etnica degli hazara in diverse province dell’Afghanistan, ... Leggi su tpi (Di sabato 9 ottobre 2021) Quando in Afghanistan la situazione ha iniziato a deteriorarsi, negli Usa i miei amicihanno perso le speranze sulla sopravvivenza dei loro cari in patria. Molti vengono da famiglie che hanno già vissuto una volta sotto i, assistito alla loro brutalità e alle violazioni dei diritti umani. “I miei familiari in Afghanistan hanno paura del futuro e temono l’incertezza su cosa ipotrebbero fare loro. Alcuni sono stati testimoni del massacro degliavvenuto nel 1998 a Mazar-i-Sharif e hanno perso dei familiari. Allora, tanticatturati non furono mai più ritrovati: né vivi, né morti”, ricorda Maryam Laly. Ihanno ripreso ladegliin diverse province dell’Afghanistan, ...

