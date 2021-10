Carlos Sainz lo stratega: “Ecco cosa ho fatto per Charles Leclerc” (Di sabato 9 ottobre 2021) Una squadra compatta. Una scuderia che vive in armonia. Due piloti che, appena possono, si vengono incontro aiutandosi a vicenda in questo percorso del Mondiale 2021 di Formula Uno. La Ferrari tenta, a volte con estrema fatica, di riprendersi le luci della ribalta sottratte dal duo di leviatani formato da Mercedes e Red Bull. In questo campionato iridato della classe automobilistica più famosa ed importante del mondo, la Rossa di Maranello ha ingaggiato una battaglia serrata, nella speciale classifica dedicata ai Costruttori, contro la sorprendente McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo. Una guerriglia a suon di sgasate per acchiappare con le unghie e con i denti il terzo posto in graduatoria dietro ai due team leader di questo campionato. Carlos Sainz, in questo weekend turco, non potrà concorrere al cento per cento per posizioni di testa: il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Una squadra compatta. Una scuderia che vive in armonia. Due piloti che, appena possono, si vengono incontro aiutandosi a vicenda in questo percorso del Mondiale 2021 di Formula Uno. La Ferrari tenta, a volte con estrema fatica, di riprendersi le luci della ribalta sottratte dal duo di leviatani formato da Mercedes e Red Bull. In questo campionato iridato della classe automobilistica più famosa ed importante del mondo, la Rossa di Maranello ha ingaggiato una battaglia serrata, nella speciale classifica dedicata ai Costruttori, contro la sorprendente McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo. Una guerriglia a suon di sgasate per acchiappare con le unghie e con i denti il terzo posto in graduatoria dietro ai due team leader di questo campionato., in questo weekend turco, non potrà concorrere al cento per cento per posizioni di testa: il ...

