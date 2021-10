Burioni: "Invece di spendere soldi in tamponi dal 15 ottobre, vaccinatevi!" (Di sabato 9 ottobre 2021) “A chi dal 15 ottobre dovrà spendere un sacco di soldi in fastidiosi tamponi per avere il Green pass ricordo che esiste una alternativa gratuita: vaccinarsi e godersi i soldi risparmiati con maggiore tranquillità”. Lo scrive su Twitter il virologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano Roberto Burioni. A chi dal 15 ottobre dovrà spendere un sacco di soldi in fastidiosi tamponi per avere il green pass ricordo che esiste una alternativa gratuita: vaccinarsi e godersi i soldi risparmiati con maggiore tranquillità.— Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 9, 2021 Dal 15 ottobre, infatti, entrerà in vigore l’obbligo di Green Pass in tutti i ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 9 ottobre 2021) “A chi dal 15dovràun sacco diin fastidiosiper avere il Green pass ricordo che esiste una alternativa gratuita: vaccinarsi e godersi irisparmiati con maggiore tranquillità”. Lo scrive su Twitter il virologo dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano Roberto. A chi dal 15dovràun sacco diin fastidiosiper avere il green pass ricordo che esiste una alternativa gratuita: vaccinarsi e godersi irisparmiati con maggiore tranquillità.— Roberto(@Roberto) October 9, 2021 Dal 15, infatti, entrerà in vigore l’obbligo di Green Pass in tutti i ...

