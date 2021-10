Bollate | incendio nella notte | quattro auto distrutte | FOTO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bollate incendio

Il Notiziario

... Presidente Commissione regionale Antimafia: 'Un disastro annunciato l'nell'area ex Snia . ... SPORT, QUARTIERI, TRASPORTI, INFO , ECONOMIA, MODA , Politica. Censimento permanente della ...Condividi Attualità ,, Novate, Baranzate BILANCIO PARTECIPATIVO. AL VIA LA RISISTEMAZIONE DI PIAZZALE GOBETTI Notizia precedenteRIFIUTI EX SNIA VAREDO - PRESIDENTE MONICA FORTE: ...Già domenica auto incolonnate da Ostiense a Marconi, da Trastevere al Portuense a causa della «bolla» di sicurezza attorno alla struttura bruciata. Un mese fa in fiamme (dolose) il sottopasso ferrovia ...Quando se li videro recapitare un anno fa, molti presidi scrissero subito al commissario Arcuri e alla ministra Azzolina per sfogare tutta la loro ...