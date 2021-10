Ascolti tv venerdì 8 ottobre | Tale e Quale Show | Vivere | Grande Fratello Vip

(Di sabato 9 ottobre 2021)tv: auditel e share dei programmi di ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2021? Su Rai 1 è andata in onda. Su Rai 2 la serie N.C.I.S. Su Rai 3 il film. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5Vip. Su Italia 1 il film John Rambo. Su La7 Propaganda Live. Ma chi ha totalizzato i maggioritv2021? Di seguito tutti i dati.tv 82021, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Notizia in aggiornamento Access prime time I dati ...

Advertising

zazoomblog : Ascolti tv ieri venerdì 8 ottobre dati auditel e share: chi ha vinto? - #Ascolti #venerdì #ottobre #auditel - elisagioia : @paoladb795 Io penso ci saranno belle scene EsZan ma questo promo ha ammazzato tutto: entusiasmo e credo pure gli a… - StreetNews24 : Dopo lo straordinario successo virale del suo primo album d’esordio “Piano B” che solo su Spotify ha superato oltre… - Paola11pa : @notordinaryy__ Appunto e lo spero vivamente.. L'unica cosa che mi preoccupa sono gli ascolti di venerdì che second… - xhensila02 : RT @Da_Rory7: Comunque o ci diamo una mossa venerdì o ci diamo una mossa volete che scendiamo in tutte le categorie oltre che con gli ascol… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti venerdì

DonnaPOP

Tale e Quale Show e Carlo Conti continuano imperterriti la loro marcia trionfale da re deglidelsera e sperano di potersi riconfermare anche nella nuova ed entusiasmante puntata che sta per arrivare. Quella di settimana scorsa è stata l'ennesima conferma in termini di...Stasera in tv,8 ottobre: ennesima sfida intra il Grande Fratello Vip e Tale e Quale Show Come ognianche oggi, 8 ottobre 2021, in prima serata si ripeterà la sfida intra Tale e ...