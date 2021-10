Vittoria in Bosnia, azzurrini a punteggio pieno (Di venerdì 8 ottobre 2021) ZENICA (Bosnia) (ITALPRESS) – Vince ancora la Nazionale Under 21 di Nicolato che batte la Bosnia 2-1 e si conferma a punteggio pieno nel girone di qualificazione agli Europei di categoria. Gli azzurrini partono bene, si confermano in un buon stato di forma e si preparano nel migliore dei modi allo scontro diretto per il primo posto contro la Svezia. Nicolato schiera due dei migliori in questo inizio in Serie B: Lorenzo Lucca e Lorenzo Colombo. Ma il gol dell’1-0 è di un difensore. Al 19? su corner di Tonali, Okoli stacca in area e firma l’1-0. La Bosnia si chiude nella sua metà campo ma l’Italia, con pochi spazi, massimizza i calci piazzati. Stesso copione per il 2-0: al 27? Tonali si incarica ancora una volta di un calcio d’angolo e disegna una traiettoria che premia il tiro al volo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 ottobre 2021) ZENICA () (ITALPRESS) – Vince ancora la Nazionale Under 21 di Nicolato che batte la2-1 e si conferma anel girone di qualificazione agli Europei di categoria. Glipartono bene, si confermano in un buon stato di forma e si preparano nel migliore dei modi allo scontro diretto per il primo posto contro la Svezia. Nicolato schiera due dei migliori in questo inizio in Serie B: Lorenzo Lucca e Lorenzo Colombo. Ma il gol dell’1-0 è di un difensore. Al 19? su corner di Tonali, Okoli stacca in area e firma l’1-0. Lasi chiude nella sua metà campo ma l’Italia, con pochi spazi, massimizza i calci piazzati. Stesso copione per il 2-0: al 27? Tonali si incarica ancora una volta di un calcio d’angolo e disegna una traiettoria che premia il tiro al volo ...

