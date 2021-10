Vaccini, via libera alla terza dose per fragili di ogni età e over 60: la circolare del ministero della Salute (Di venerdì 8 ottobre 2021) alla luce delle ultime deliberazioni dell’Agenzia europea del farmaco, il ministero della Salute dà il via libera alla terza dose (booster) di vaccino contro il Coronavirus per gli individui fragili di ogni età e per tutti coloro che hanno più di 60 anni. Questo il contenuto di una circolare diramata in serata dal ministero guidato da Roberto Speranza. La somministrazione della terza dose per questi soggetti dovrà avvenire, come da indicazioni dell’Ema, almeno sei mesi dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione. Leggi anche: Iss, Rezza: «Presto indicazioni su terza ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 ottobre 2021)luce delle ultime dezioni dell’Agenzia europea del farmaco, ildà il via(booster) di vaccino contro il Coronavirus per gli individuidietà e per tutti coloro che hanno più di 60 anni. Questo il contenuto di unadiramata in serata dalguidato da Roberto Speranza. La somministrazioneper questi soggetti dovrà avvenire, come da indicazioni dell’Ema, almeno sei mesi dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione. Leggi anche: Iss, Rezza: «Presto indicazioni su...

Advertising

Avvenire_Nei : Gli antivirali una valida 'terza via' in aiuto di vaccini e monoclonali - emenietti : forse la migliore notizia dopo i vaccini - MyWorld5426 : Vaccini, Agnoletto: “Le case farmaceutiche vogliono passare dalla pandemia all’endemia. Senza brevetti liberi, ne s… - infoitinterno : Vaccini, via libera a terza dose per fragili di ogni età e ultra 60enni - onefitmn : RT @repubblica: Vaccini, la svolta del ministero: 'Via alla terza dose per tutti gli over 60' -