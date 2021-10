TicWatch Pro 3 Ultra GPS, il 13 ottobre sarà presentato ufficialmente (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’azienda cinese Mobvoi ha annunciato in via ufficiale, tramite un tweet, il lancio dello smartwatch TicWatch Pro 3 Ultra GPS, che verrà presentato il prossimo 13 ottobre. In questo giorno, inoltre, ci sarà anche un ‘giveaway’ (ossia dei premi in palio) per poterne vincere uno. Attualmente, malgrado il post, non vi è ancora alcuna conferma circa il prezzo e le caratteristiche del nuovo wearable, ma siamo a conoscenza che sfoggerà una scocca più resistente certificata MIL-STD-810G, più di 20 modalità di allenamento monitorabili, rilevamento del sonno, dei livelli di stress, IHB/Afib ed il monitoraggio dello sforzo cardiaco. Per quanto riguarda il TicWatch Pro 3, è giunto sul mercato nel mese di settembre 2020, quando a debuttare per la prima volta a bordo di uno smartwatch Mobvoi è ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’azienda cinese Mobvoi ha annunciato in via ufficiale, tramite un tweet, il lancio dello smartwatchPro 3GPS, che verràil prossimo 13. In questo giorno, inoltre, cianche un ‘giveaway’ (ossia dei premi in palio) per poterne vincere uno. Attualmente, malgrado il post, non vi è ancora alcuna conferma circa il prezzo e le caratteristiche del nuovo wearable, ma siamo a conoscenza che sfoggerà una scocca più resistente certificata MIL-STD-810G, più di 20 modalità di allenamento monitorabili, rilevamento del sonno, dei livelli di stress, IHB/Afib ed il monitoraggio dello sforzo cardiaco. Per quanto riguarda ilPro 3, è giunto sul mercato nel mese di settembre 2020, quando a debuttare per la prima volta a bordo di uno smartwatch Mobvoi è ...

Roby_Passarelli : TicWatch Pro 3 Ultra GPS: annuncio previsto per il prossimo 13 ottobre - HDblog : TicWatch Pro 3 Ultra GPS: annuncio previsto per il prossimo 13 ottobre - HWSWReview : TicWatch Pro X è l’ultimo smartwatch Wear OS con doppio display, via - AcinoDuva : TicWatch Pro X è l’ultimo smartwatch Wear OS con doppio display - GaetanoCalabr87 : RT @HDblog: TicWatch Pro X ufficiale con doppio display e Wear 4100 -

Ultime Notizie dalla rete : TicWatch Pro TicWatch Pro 3 Ultra GPS: annuncio previsto per il prossimo 13 ottobre ... il doppio delle modalità di allenamento monitorabili (da 10+ a 20+), rilevamento per sonno, stress, IHB/Afib e la valutazione dello sforzo cardiaco sono alcune delle caratteristiche del TicWatch Pro ...

TicWatch Pro X è l'ultimo smartwatch Wear OS con doppio display Mobvoi ha lanciato un nuovo smartwatch per il suo pubblico in Cina. Il TicWatch Pro X riutilizza una formula che abbiamo visto sugli orologi precedenti della sua famiglia, ma porta in tavola qualche novità . Il TicWatch Pro X racchiude un quadrante da 1,39 pollici che ...

TicWatch Pro 3 Ultra GPS: annuncio previsto per il prossimo 13 ottobre HDblog TicWatch Pro 3 Ultra GPS, il 13 ottobre sarà presentato ufficialmente L’azienda cinese Mobvoi ha annunciato in via ufficiale, tramite un tweet, il lancio dello smartwatch TicWatch Pro 3 Ultra GPS, che verrà presentato il prossimo 13 ottobre. In questo giorno, inoltre, c ...

TicWatch Pro 3 Ultra GPS sarà annunciato la prossima settimana Mobvoi, l'azienda tra le più addentri nel mondo dei dispositivi indossabili, lancerà la prossima settimana un suo nuovo prodotto, che per cert ...

... il doppio delle modalità di allenamento monitorabili (da 10+ a 20+), rilevamento per sonno, stress, IHB/Afib e la valutazione dello sforzo cardiaco sono alcune delle caratteristiche del...Mobvoi ha lanciato un nuovo smartwatch per il suo pubblico in Cina. IlX riutilizza una formula che abbiamo visto sugli orologi precedenti della sua famiglia, ma porta in tavola qualche novità . IlX racchiude un quadrante da 1,39 pollici che ...L’azienda cinese Mobvoi ha annunciato in via ufficiale, tramite un tweet, il lancio dello smartwatch TicWatch Pro 3 Ultra GPS, che verrà presentato il prossimo 13 ottobre. In questo giorno, inoltre, c ...Mobvoi, l'azienda tra le più addentri nel mondo dei dispositivi indossabili, lancerà la prossima settimana un suo nuovo prodotto, che per cert ...