Sulle tasse era tutto un bluff. Adesso Salvini si fida di Draghi. Il premier tira dritto sull’agenda di Governo e conferma due Consigli dei ministri a settimana (Di venerdì 8 ottobre 2021) Se Mario Draghi ha sostanzialmente derubricato le proteste dei leghisti riconducendole a ragioni elettorali, di cui lui non ha intenzione di tener conto, Matteo Salvini ancora una volta si conferma di lotta e di Governo. Protesta (leggi l’articolo) ma alla fine si piega alle ragioni della poltrona. E così tra i due litiganti si sigla la tregua. Fino a poche ore prima di incontrare il premier a Palazzo Chigi, il leader della Lega aveva continuato a sparare sulla delega fiscale su cui si era consumato lo strappo con i ministri leghisti che si erano rifiutati di votarla. “Se Draghi mi dice non aumento le tasse, mettiamolo per iscritto. Di lui mi fido, di altri no”, aveva continuato ad alzare il tiro il Capitano. Che il giorno prima aveva chiesto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Se Marioha sostanzialmente derubricato le proteste dei leghisti riconducendole a ragioni elettorali, di cui lui non ha intenzione di tener conto, Matteoancora una volta sidi lotta e di. Protesta (leggi l’articolo) ma alla fine si piega alle ragioni della poltrona. E così tra i due litiganti si sigla la tregua. Fino a poche ore prima di incontrare ila Palazzo Chigi, il leader della Lega aveva continuato a sparare sulla delega fiscale su cui si era consumato lo strappo con ileghisti che si erano rifiutati di votarla. “Semi dice non aumento le, mettiamolo per iscritto. Di lui mi fido, di altri no”, aveva continuato ad alzare il tiro il Capitano. Che il giorno prima aveva chiesto ...

