Sampdoria, Gabbiadini si allena con il gruppo. In tre ancora a parte (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Sampdoria ritrova Gabbiadini e Ihattaren, i due si sono allenati a pieno regime con il gruppo guidato da D’Aversa Buone notizie per Roberto D’Aversa e per la Sampdoria che oggi ha ritrovato a Bogliasco Manolo Gabbiadini e Mohamed Ihattaren, i due si sono allenati a pieno regime e dovrebbero aver recuperato dai loro infortuni. ancora a parte invece in tre. CLICCA QUI PER RIMANERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE IN CASA Sampdoria IL COMUNICATO – «Esercitazioni psicocinetiche, torelli e triangolare su spazi ristretti 5 contro 5. Questo il programma che la Sampdoria di Roberto D’Aversa, ancora priva dei sette nazionali ma con i Primavera Matteo Esposito, Luca Polli, Marco Somma e Gerard Yepes ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Laritrovae Ihattaren, i due si sonoti a pieno regime con ilguidato da D’Aversa Buone notizie per Roberto D’Aversa e per lache oggi ha ritrovato a Bogliasco Manoloe Mohamed Ihattaren, i due si sonoti a pieno regime e dovrebbero aver recuperato dai loro infortuni.invece in tre. CLICCA QUI PER RIMANERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE IN CASAIL COMUNICATO – «Esercitazioni psicocinetiche, torelli e triangolare su spazi ristretti 5 contro 5. Questo il programma che ladi Roberto D’Aversa,priva dei sette nazionali ma con i Primavera Matteo Esposito, Luca Polli, Marco Somma e Gerard Yepes ...

