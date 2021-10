'Russi troppo', e costringe la moglie a dormire per terra per tre anni (Di venerdì 8 ottobre 2021) Succede a Chieti, in Abruzzo, dove una donna ha denunciato dopo anni di violenze e maltrattamenti il marito: botte e insulti se la cena non era pronta e altri ... Leggi su today (Di venerdì 8 ottobre 2021) Succede a Chieti, in Abruzzo, dove una donna ha denunciato dopodi violenze e maltrattamenti il marito: botte e insulti se la cena non era pronta e altri ...

Advertising

barbaracarfagna : @lastknight @faffa42 @raistolo @_happycactus_ @Pinperepette @Clodo76 @mcanducci Siete andati troppo oltre. Ne facci… - Andrea_V_73 : @ACmcoppola @MaurilioVitto @PersilQ @lauranaka @claudiafusani @tiscalinotizie @Miti_Vigliero @Beatric09656317… - Tagota14 : @SoulSafe2 E' naturale che tu non riesca a sentirti, sei li a fare sogni belli mentre russi ???? sei troppo impegnato… - viaggioinincogn : @libri800 Guerra e pace. 20 pagine introduttive di conversazione in francese fra uffuciali russi invitati a un ballo per me è troppo. - buitre97148061 : @virginiaraggi Che coraggio di postare questa foto! Tu dovevi essere il nuovo..sei stata uguale al prima! cinghiali… -