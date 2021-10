Riaperture teatri | cinema e discoteche | ecco tutte le novità

(Di venerdì 8 ottobre 2021), stadi eregistrano un aumento delle capienze:lea partire dall’11 ottobre Una variazione a quanto era stato anticipato sulledei locali, segna un aumento delle capienze in zona bianca. Il Consiglio dei ministri all’unanimità ha approvatole nuove regole: Spettacoli e Cultura, concerti In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, saletografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso. Inoltre l’accesso è consentito ...

Giancarlo Giorgetti, Erika Stefani e Massimo Garavaglia, non fanno mancare il loro voto sul tema delledi sale cinematografiche,, impianti sportivi e discoteche. Quando intorno alle ...E infine presenzia il Cdm che cambia l'impostazione delle norme sullesuggerite dal Cts: nessun limite per i luoghi di cultura, come cinema e, mentre per le discoteche (misure in ...Sarà sempre obbligatorio il green pass e l'uso della mascherina. In discoteca si potrà togliere solo mentre si balla in pista. Nei musei non sarà necessario rispettare il distanziamento minimo di un m ...Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che aumenta le capienze nei luoghi di cultura e sport e nelle discoteche. Nessuno si è smarcato in Cdm e dunque il dl può intendersi approvato a ...