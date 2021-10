Rapinano una banca e scappano con 8 000€ di bottino | arrestata banda di siciliani

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Era l’estate di due anni fa quando fecero irruzione nella Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino di Sabaudia – borgo San Donato. In quell’occasione seminarono il panico: dietro la minaccia di un taglierino, si fecero consegnare quasi 80.000 euro, prima di dileguarsi a bordo di un motociclo. Ma ora, a distanza di tempo, la Polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto tre uomini, autori dell’efferata rapina. Violenta rapina a Sabaudia: presi i 3 ladri L’indagine è stata condotta dalla locale Squadra Mobile, in collaborazione con le Squadre Mobili di Roma, Catania e Siracusa, e coordinata dal Sost. Proc. della Procura della Repubblica di Latina D.ssa Valentina Giammaria. A finire in manette tre: due di essi, dietro minaccia di un taglierino, si erano fatti consegnare quasi ottantamila euro e si erano poi dileguati a bordo di un motociclo, il terzo, ...