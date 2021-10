Rai1: ma perchè non va Alberto Angela al sabato sera? (Di venerdì 8 ottobre 2021) Alberto Angela La soluzione più semplice è davanti agli occhi. Eppure non s’ha da fare. Considerati i fallimenti fragorosi degli ultimi anni e l’assenza di programmi di intrattenimento già rodati, tutte le vie per non soccombere dinnanzi a C’è Posta Per Te portano ad Alberto Angela. I suoi programmi hanno sempre retto al sabato consentendo a Rai1 di offrire un’alternativa chiara e ineccepibile. E così sembrava pensarla anche il direttore Stefano Coletta che, durante la presentazione dei palinsesti, ha annunciato 4 puntate di Meraviglie – La Penisola dei Tesori a partire dal primo gennaio 2022. Ora però tutto sembra essere rimesso in discussione. Alberto Angela pare non ne voglia sapere di andare al sabato sera e, se ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 8 ottobre 2021)La soluzione più semplice è davanti agli occhi. Eppure non s’ha da fare. Considerati i fallimenti fragorosi degli ultimi anni e l’assenza di programmi di intrattenimento già rodati, tutte le vie per non soccombere dinnanzi a C’è Posta Per Te portano ad. I suoi programmi hanno sempre retto alconsentendo adi offrire un’alternativa chiara e ineccepibile. E così sembrava pensarla anche il direttore Stefano Coletta che, durante la presentazione dei palinsesti, ha annunciato 4 puntate di Meraviglie – La Penisola dei Tesori a partire dal primo gennaio 2022. Ora però tutto sembra essere rimesso in discussione.pare non ne voglia sapere di andare ale, se ...

Ultime Notizie dalla rete : Rai1 perchè Canale 5 cambia i suoi piani: domenica non andranno in onda Amici e Verissimo. I motivi dietro la scelta Canale 5 cambia programma: quando vanno in onda Amici e Verissimo Il terremoto nella programmazione di Rai1 e Canale5 porta subito a degli aggiustamenti nella programmazione della rete Mediaset che ...

Sanremo Giovani, Cerruti dell'AFI: Rai sospenda nuovo regolamento ... che deve gestire anche la questione dei diritti piuttosto che le questioni più formali legate al regolamento, possa essere magari una emanazione, una propagazione del direttore di Rai1, che come ...

