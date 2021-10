Prezzo Samsung Galaxy M52 5G | dispositivo apparso su Amazon

(Di venerdì 8 ottobre 2021) IlM52 5G potrebbe arrivare molto presto in Italia, essendosualdi 399 euro nelle tre colorazioni Blue, White e Black. Parliamo di undi fascia media davvero molto interessante, spinto dal processore Snapdragon 778G, con 6GB di RAM con RAM Plus (+4GB di RAM virtuale) e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD). Il telefono include uno schermo Super AMOLED da 6.7 pollici Infinity-O FHD+, con frequenza di refresh rate a 120Hz. Presenti il supporto Dolby Atmos, Game Booster, dualSIM (ibrido) e le varie connettività 5G, WiFi 6, Bluetooth 5, NFC, USB-C, GPS, Glonass, Beidou, Galileo e QZSS. Muove i fili Android 11, che si occupa di gestire la parte software del device. IlM52 ...

Advertising

Vincenz50697556 : #Amazon #AmazonIT #Offerte SAMSUNG LU32R590CWRXEN 32p Curvo VA 4K Prezzo: 257,43€ invece di 270,98€ (5.00%) - comunica_rp : Samsung, utili operativi a +29%: trainano gli smartphone pieghevoli e l’aumento del prezzo dei chip - smartmikeoffert : Samsung Smart Monitor M7 (S32AM702), Flat 32' ? 349,90€ anziché 469,00€ ?? ?? - Vincenz50697556 : #Amazon #AmazonIT #Offerte Samsung Monitor C32R502 Curvo da 32', Pannello VA, FULL HD 1,920 x 1,080 pixel, 4 ms, F… - StartComNews : Samsung, utili operativi a +29%: trainano gli smartphone pieghevoli e l’aumento del prezzo dei chip… -

Ultime Notizie dalla rete : Prezzo Samsung

Tom's Hardware Italia

A Piazza Affari sono ben comprate le azioni del comparto petrolifero visto che da ieri il... Sono in calo le utilities, vanno inoltre male le St ( - 1,4%), nonostante il colossoabbia ......e, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina . Ancora in sconto: Xiaomi, Huawei,, ...Si tratta, dunque, di una promozione tra le migliori proposte da Unieuro, con prezzi molto aggressivi su smartphone, notebook, televisori, elettrodomestici e tanto altro ancora. Se vi serve un noteboo ...Ritorna lo "Speciale Samsung" sul nuovo volantino Unieuro, valido dal 8 al 17 ottobre 2021. Più che una raccolta di offerte si tratta di una vetrina ...