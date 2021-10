‘Parole di Baustelle’ | il libro di David Marte

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 8 ottobre 2021) PADOVA – “Parole di Baustelle” è ildiin cui vengono approfondite diciotto canzoni dei Baustelle. I brani sono stati scelti da una personale “Trilogia della vita” del gruppo toscano: cinque pezzi dall’album “La Malavita” (2005), sette da “Amen” (2008) e sei da “I Mistici dell’Occidente” (2010). L’opera, edita da Diffondi, è in vendita sia in formato cartaceo che e-book. Ogni canzone è analizzata in un numero variabile di sezioni e secondo diverse interpretazioni; ciò che accomuna tutte le liriche è la sezione intitolata “Lui disse”, in cui si riportano stralci di interviste a chiarimento dei testi e delle argomentazioni esposte. Ciò che più colpisce dell’opera, oltre alle esaustive note a piè di pagina, è l’interessante e vasto campionario di riferimenti culturali: i Baustelle offrono infatti ...