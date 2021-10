Pallone d’Oro 2021, tutti i 30 candidati: ci sono 5 italiani! Jorginho tra i favoriti, Messi ultimo vincitore (Di venerdì 8 ottobre 2021) France Football ha svelato i nomi dei trenta giocatori candidati per il Pallone d’Oro 2021, il prestigioso premio riservato al miglior calciatore dell’anno e che ritorna dopo l’assenza nel 2020 dovuta all’emergenza sanitaria. Nella lista dei 30 pretendenti ci sono ben cinque italiani, grazie al trionfo ottenuto agli Europei: il portiere Gianluigi Donnarumma, i difensori Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, i centrocampisti Jorginho e Nicolò Barella. Si tratta di un grande ritorno visto che l’ultima volta con azzurri candidati era il 2017 (Gianluigi Buffon e lo stesso Bonucci), ma non ne avevamo così tanti dal 2007 (ben sette, ma i candidati erano 50 in quell’occasione, proprio come l’anno precedente quando si impose Fabio Cannavaro da Campione del ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) France Football ha svelato i nomi dei trenta giocatoriper il, il prestigioso premio riservato al miglior calciatore dell’anno e che ritorna dopo l’assenza nel 2020 dovuta all’emergenza sanitaria. Nella lista dei 30 pretendenti ciben cinque italiani, grazie al trionfo ottenuto agli Europei: il portiere Gianluigi Donnarumma, i difensori Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, i centrocampistie Nicolò Barella. Si tratta di un grande ritorno visto che l’ultima volta con azzurriera il 2017 (Gianluigi Buffon e lo stesso Bonucci), ma non ne avevamo così tanti dal 2007 (ben sette, ma ierano 50 in quell’occasione, proprio come l’anno precedente quando si impose Fabio Cannavaro da Campione del ...

