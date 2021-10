Operaio muore durante la vendemmia | è caduto in una vasca piena di mosto Choc in Puglia

Advertising

Hanno tentato di soccorrerlo, ma non c'è stato niente da fare . Ennesimo incidente sul lavoro in Puglia : a perdere la vita undi un'azienda vinicola di Andria. Unè morto dopo essere caduto in una vasca piena di mosto mentre erano in corso le operazioni di vinificazione in un'azienda di Andria (Barletta - Andria - Trani). L'incidente è avvenuto ieri ...A quanto si apprende, l'è stato prima soccorso dai colleghi e subito dopo dal personale del 118 ma per lui non c'è stato nulla da fare. L'aveva 30 anni e si chiamava Nunzio Cognetti. ...Un operaio è morto dopo essere caduto in una vasca piena di mosto, mentre erano in corso le operazioni di vinificazione in un'azienda di Andria ...Incidente sul lavoro ad Andria, in Puglia. Il giovane stava lavorando a un macchinario per la vinificazione, ora posto sotto sequesto ...