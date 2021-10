Nations League | i bookmaker non credono a una rivincita belga sugli Azzurri

Leggi su footdata

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo i quarti di finale di Euro 2020, Italia e Belgio si sfidano nuovamente; in palio, stavolta, c’è il 3° posto indopo le sconfitte arrivate rispettivamente contro Spagna e Francia. Una finalina di consolazione per entrambe, ma anche l’occasione, da parte di Lukaku e compagni, per prendersi una. Eventualità che i betting analyst di 888sport.it, però, sembrano non prendere troppo in considerazione con la vittoria italiana a 2,18 e il pareggio in quota 3,40, appena sotto la vittoria del Belgio a 3,35.