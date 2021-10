Napoli, De Laurentiis fa causa a Maksimovic per l’ammutinamento: la situazione (Di venerdì 8 ottobre 2021) La notte di Napoli–Salisburgo del 5 novembre 2019 è una data difficile da dimenticare, soprattutto perché le conseguenze che ne sono scaturite sono ben visibili ancora oggi. All’epoca la guida tecnica del Napoli era Carlo Ancelotti e il club partenopeo non stava vivendo un periodo felicissimo. Vi erano frizioni nell’ambiente, sia tra squadra e allenatore L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) La notte di–Salisburgo del 5 novembre 2019 è una data difficile da dimenticare, soprattutto perché le conseguenze che ne sono scaturite sono ben visibili ancora oggi. All’epoca la guida tecnica delera Carlo Ancelotti e il club partenopeo non stava vivendo un periodo felicissimo. Vi erano frizioni nell’ambiente, sia tra squadra e allenatore L'articolo

Advertising

sscnapoli : ?? @ADeLaurentiis si complimenta con Manfredi, nuovo Sindaco di Napoli. ?? - cronista73 : Turris mai così in alto. E domenica big match con il Bari di De Laurentiis - cronista73 : Turris mai così in alto. E domenica big match con il Bari di De Laurentiis - corrmezzogiorno : #Napoli Turris mai così in alto: domenica big match col Bari di De Laurentiis - infoitsport : Napoli, Osimhen nel mirino della Premier League: arriva la risposta di De Laurentiis -