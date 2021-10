Napoli-bis, proclamazione tra gli applausi (VIDEO) (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – L’ufficio elettorale del Comune di Salerno ha certificato ed ufficializzato l’elezione alla carica di Sindaco del candidato della coalizione di centro sinistra Vincenzo Napoli. “39.184 voti validi e nessuna causa di incompatibilità” permettono a Napoli di continuare l’esperienza amministrativa. “Sono commosso. Ora portiamo Salerno ancora più avanti“, ha detto il sindaco appena indossata la ‘nuova’ fascia tricolore, interrompendo il lungo applauso. Nel Salone del Gonfalone erano rappresentate tutte e nove le liste a supporto. Molti i consiglieri eletti, altrettanti quelli non eletti tra cui i non pochi che sperano nel ripescaggio. Poi i deputati Eva Avossa, Piero De Luca e qualche assessore uscente. Sabato, alla stazione Marittima, Napoli incontrerà i candidati. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – L’ufficio elettorale del Comune di Salerno ha certificato ed ufficializzato l’elezione alla carica di Sindaco del candidato della coalizione di centro sinistra Vincenzo. “39.184 voti validi e nessuna causa di incompatibilità” permettono adi continuare l’esperienza amministrativa. “Sono commosso. Ora portiamo Salerno ancora più avanti“, ha detto il sindaco appena indossata la ‘nuova’ fascia tricolore, interrompendo il lungo applauso. Nel Salone del Gonfalone erano rappresentate tutte e nove le liste a supporto. Molti i consiglieri eletti, altrettanti quelli non eletti tra cui i non pochi che sperano nel ripescaggio. Poi i deputati Eva Avossa, Piero De Luca e qualche assessore uscente. Sabato, alla stazione Marittima,incontrerà i candidati. L'articolo proviene da ...

