Milan, Çakir non perde il vizio: rigore inesistente in Germania-Romania
Dopo gli errori in Milan-Atletico Madrid, l'arbitro Cüneyt Çakir si rende protagonista di un nuovo abbaglio. Ma stavolta il Var lo ferma

Qualificazioni Mondiali 2022: Muller firma la rimonta Germania sulla Romania, ok Croazia e Olanda
Cakir, proprio lui, ancora disastroso dopo Milan - Atletico Madrid: dà un rigore inesistente ai padroni di casa per un fallo su Werner che non c'è, stavolta il Var non pecca di pavidità, lo richiama ...

Cakir colpisce ancora: rigore inesistente in Germania - Romania, il Var lo corregge
Non si può certo dire che si tratti del miglior momento in carriera per Kuneyt Cakir: il fischietto turco, dalla lunga esperienza in campo internazionale, dopo le contestazioni in occasione di Milan -...

Cakir, proprio lui, ancora disastroso dopo- Atletico Madrid: dà un rigore inesistente ai padroni di casa per un fallo su Werner che non c'è, stavolta il Var non pecca di pavidità, lo richiama ...Non si può certo dire che si tratti del miglior momento in carriera per Kuneyt Cakir: il fischietto turco, dalla lunga esperienza in campo internazionale, dopo le contestazioni in occasione di-...