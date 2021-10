(Di venerdì 8 ottobre 2021) "Tu non sei forte se non piangi, non c'entra niente. È una cosa che viene da dentro ed è giusto presentarsi agli altri per ciò che si è. Piangendo ho dato un'immagine di, di una persona che ha ...

Advertising

glooit : Mihajlovic: 'Leucemia? Il mio pianto segno di forza' leggi su Gloo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Leucemia? Il mio pianto è stato un segno di forza' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Leucemia? Il mio pianto è stato un segno di forza' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Mihajlovic: 'Leucemia? Il mio pianto è stato un segno di forza' - napolimagazine : BOLOGNA - Mihajlovic: 'Leucemia? Il mio pianto è stato un segno di forza' -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic Leucemia

Agenzia ANSA

Lo ha detto Sinisa, ospite del Festival dello sport di Trento, parlando della malattia, la, annunciata pubblicamente il 13 luglio del 2019, poco prima del rinnovo del contratto ...Il tecnico del Bologna Sinisain occasione del Festival di Trento è tornato a parlare della sua lotta contro la: 'Sono fatto così, l'ho voluto dire io a tutti e non nascondermi solo perché ero malato. Ognuno è ...Le parole di Mihajlovic. Sulla sua malattia. "Tu non sei forte se non piangi, non c'entra niente. È una cosa che viene da dentro ed è giusto presentarsi agli altri per ciò che ..."Tu non sei forte se non piangi, non c'entra niente. È una cosa che viene da dentro ed è giusto presentarsi agli altri per ciò che si è. Piangendo ho dato un'immagine di forza, di una persona che ha v ...