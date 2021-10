Miha | Berlusconi? Tra me e lui non andò molto bene

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Sinisajlovic al Festival dello Sport di Trento intervistato dal vicedirettore della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro, racconta il suo rapporto con Silviodurante la sua esperienza al Milan: "Non finirò mai di ringraziarlo"

Sinisa Mihajlovic al Festival dello Sport di Trento intervistato dal vicedirettore della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro, racconta il suo rapporto con Silviodurante la sua esperienza al Milan: "Non finirò mai di ringraziarlo"Sinisa Mihajlovic al Festival dello Sport di Trento intervistato dal vicedirettore della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro, racconta il suo rapporto con Silviodurante la sua esperienza al Milan: "Non finirò mai di ringraziarlo"L’allenatore del Bologna si è raccontato al Festival dello sport di Trento: «La malattia non va nascosta. Prevenite e parlatene senza vergogna. La guerra? Il mio migliore amico, croato, mi distrusse l ...