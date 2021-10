Max Verstappen sottotono in Turchia: “Dobbiamo lavorare molto…” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una livrea speciale. Una tuta bianca, anch’essa inusuale per la Red Bull. Sapete che altro “stona” in questo venerdì poco accattivante della scuderia austriaca? Il piazzamento nelle Libere 2 di Max Verstappen. Il pilota olandese, dopo essersi piazzato dietro a Lewis Hamilton nelle Libere 1, si è reso protagonista di una prova sottotono nella seconda manche delle prove terminando addirittura al quinto posto. Una prestazione poco positiva che ha lasciato molto perplesso lo sfidante del campione del mondo in carica. Nel Gran Premio di Turchia, la Red Bull dovrà capitalizzare dopo la penalità inflitta al pilota inglese della Mercedes. Le parole di un Max Verstappen apparso leggermente in difficoltà Ecco le dichiarazioni del pilota olandese della Red Bull che è apparso leggermente sottotono in questo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Una livrea speciale. Una tuta bianca, anch’essa inusuale per la Red Bull. Sapete che altro “stona” in questo venerdì poco accattivante della scuderia austriaca? Il piazzamento nelle Libere 2 di Max. Il pilota olandese, dopo essersi piazzato dietro a Lewis Hamilton nelle Libere 1, si è reso protagonista di una provanella seconda manche delle prove terminando addirittura al quinto posto. Una prestazione poco positiva che ha lasciato molto perplesso lo sfidante del campione del mondo in carica. Nel Gran Premio di, la Red Bull dovrà capitalizzare dopo la penalità inflitta al pilota inglese della Mercedes. Le parole di un Maxapparso leggermente in difficoltà Ecco le dichiarazioni del pilota olandese della Red Bull che è apparso leggermentein questo ...

