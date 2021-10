Masters 1000 Indian Wells 2021 | Caruso batte Svajda 2-0 e vola al secondo turno

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Salvatorealdel. Sul cemento statunitense, l’azzurro ha infatti superato il padrone di casa Zachary2-0 (6-3 6-1). Meno di un’ora e mezza è servita aper imporsi sullo statunitense, con una prestazione convincente.accede così alsuccessivo, dove incontrerà Karatsev in una sfida che si preannuncia complicata. Di seguito la cronaca della partita. IL TABELLONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI LA PARTITA – In apertura di primo set, lo statunitense perde il servizio e, dopo aver sprecato sue palle break, di prende ilgame ai vantaggi (2-0). ...

PROGRAMMA, ORDINE DI GIOCOINDIAN WELLS (8 OTTOBRE) STADIUM 1 Dalle 20.00 P. Martic (Cro) vs I. Swiatek (Pol) M. Kostyuk (Ukr) vs S. Halep (Rou) C. Ilkel (Tur) vs J. Brooksby (Usa) A partire dalle 03.00 E. Raducanu ...Sono i giocatori di casa a fare notizia nella prima giornata deldi Indian Wells. Frances Tiafoe supera Benoit Paire 6 - 4 6 - 4, e regala ai tifosi la prospettiva di un secondo turno potenzialmente scintillante contro Sebastian Korda. Tommy Paul, ...INDIAN WELLS (USA) - Buona la prima per Salvatore Caruso nel tabellone principale del "BNP Paribas Open", settimo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari, in corso ...INDIAN WELLS (USA) - Dopo una maratona di quasi quattro ore di gioco, Martina Trevisan approda al secondo turno del "BNP Paribas Open", settimo Wta 1000 stagionale (combined con un Atp Masters ...