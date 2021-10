Martina Rossi, morta per sfuggire a uno stupro. I due condannati chiedono i servizi sociali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo la conferma della sentenza della Cassazione Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, i due trentenni condannati a 3 anni per la tentata violenza sessuale a Martina Rossi, chiederanno l'affidamento ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo la conferma della sentenza della Cassazione Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, i due trentennia 3 anni per la tentata violenza sessuale a, chiederanno l'affidamento ...

rubio_chef : Cari Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, anche se la giustizia italiana vi ha condannati a soli 3 anni per la mo… - fattoquotidiano : Martina Rossi non morì per una caduta accidentale, ma nel tentativo di sfuggire a uno stupro. Un tentativo di viole… - ilpost : Le condanne in Cassazione per la morte di Martina Rossi - paolomula1 : RT @DebAttanasio: I ragazzi che hanno fatto cadere dal balcone Martina Rossi in un tentativo di stupro prendono 3 anni, Mimmo Lucano che ha… - noemi__sala : Appena visto video del CALP di Genova che ha festeggiato la conferma della Cassazione nella vicenda riguardo la mor… -