Marco Materazzi risponde a Thuram: “Uniti contro razzismo, ma quando insultavano me…” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Marco Materazzi, intervenuto a Trento nell’ambito dell’evento “Euro 2020, i campioni siamo noi” al Festival dello Sport, ha parlato della questione razzismo insieme all’ex collega Lilian Thuram. L’ex difensore dell’Inter e della Nazionale campione del mondo 2006 ha voluto precisare: “Sono d’accordo con Thuram nel condannare il razzismo, però non l’ho mai visto uscire dallo stadio quando i tifosi cantavano ‘Materazzi figlio di putt…”. Una provocazione ma anche un messaggio voluto quello di Materazzi, con parole che sicuramente faranno discutere. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021), intervenuto a Trento nell’ambito dell’evento “Euro 2020, i campioni siamo noi” al Festival dello Sport, ha parlato della questioneinsieme all’ex collega Lilian. L’ex difensore dell’Inter e della Nazionale campione del mondo 2006 ha voluto precisare: “Sono d’accordo connel condannare il, però non l’ho mai visto uscire dallo stadioi tifosi cantavano ‘figlio di putt…”. Una provocazione ma anche un messaggio voluto quello di, con parole che sicuramente faranno discutere. SportFace.

