L’Inter vuole blindare Marcelo Brozovic: settimana prossima incontro per il rinnovo (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’Inter lavora al rinnovo di Marcelo Brozovic L’Inter pensa al futuro e lo fa partendo dalla base solida che si trova già nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Motivo questo che spinge il club nerazzurro ad avviare le trattative con l’entourage di Brozovic per il rinnovo di contratto visto che quello attuale ha scadenza a fine stagione. “Nonostante di recente PSG e Chelsea abbiano chiesto informazioni sulla situazione del giocatore, le parti in causa hanno sottolineato come Marcelo auspichi di trovare ben presto la quadra con i nerazzurri, per una continuità lavorativa – e di vita privata – che farebbe felice il calciatore, ma anche consequenzialmente – almeno per le vicende di campo – pure la società e i tifosi dei meneghini-“. ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021)lavora aldipensa al futuro e lo fa partendo dalla base solida che si trova già nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Motivo questo che spinge il club nerazzurro ad avviare le trattative con l’entourage diper ildi contratto visto che quello attuale ha scadenza a fine stagione. “Nonostante di recente PSG e Chelsea abbiano chiesto informazioni sulla situazione del giocatore, le parti in causa hanno sottolineato comeauspichi di trovare ben presto la quadra con i nerazzurri, per una continuità lavorativa – e di vita privata – che farebbe felice il calciatore, ma anche consequenzialmente – almeno per le vicende di campo – pure la società e i tifosi dei meneghini-“. ...

