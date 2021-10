La terza dose è ufficiale: ecco chi dovrà farla (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tutti gli over 60 e i pazienti fragili, indipendentemente dall'età, potranno ricevere la dose booster di vaccino dopo 6 mesi dalla seconda somministrazione Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 ottobre 2021) Tutti gli over 60 e i pazienti fragili, indipendentemente dall'età, potranno ricevere labooster di vaccino dopo 6 mesi dalla seconda somministrazione

RobertoBurioni : Ci sono 13 milioni di dosi di vaccino nei frigoriferi. Datemi retta, terza dose subito a TUTTI i sanitari. Se inizi… - Agenzia_Ansa : FLASH | 'Via libera alla terza dose di vaccino anti Covid per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60, dopo a… - repubblica : Vaccini, la svolta del ministero: 'Via alla terza dose per tutti gli over 60' - ilnida : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | 'Via libera alla terza dose di vaccino anti Covid per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60, dopo almeno… - nafrana090 : Ok, rientro tra i fragili anche per la terza dose, aspettiamo 'sta chiamata...?? -