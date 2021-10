La logistica sulla via dell’idrogeno (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Sarà l’idrogeno a contribuire in modo sostanziale alla decarbonizzazione del trasporto e della logistica? L’obiettivo della totale eliminazione dei gas serra, fissato dall’Unione Europea entro l’anno 2050 sembra un obbiettivo lontano ma non per questo facile da raggiungere. Tra le diverse fonti di energia ecologiche per i mezzi di trasporto, l’idrogeno sembra a tutti gli effetti una via promettente. Per fotografare lo stato dell’arte dell’idrogeno come combustibile per l’autotrasporto, il Freight Leaders Council ha organizzato, il 6 ottobre scorso, presso la Fiera di Bologna, nell’ambito dell’HESE, Hydrogen Energy Summit&Expo, un incontro di approfondimento, un confronto tra vari attori della catena logistica e della produzione di energia, dal titolo “”. Presenti a dibattere l’argomento il CNR per il mondo della ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – Sarà l’idrogeno a contribuire in modo sostanziale alla decarbonizzazione del trasporto e della? L’obiettivo della totale eliminazione dei gas serra, fissato dall’Unione Europea entro l’anno 2050 sembra un obbiettivo lontano ma non per questo facile da raggiungere. Tra le diverse fonti di energia ecologiche per i mezzi di trasporto, l’idrogeno sembra a tutti gli effetti una via promettente. Per fotografare lo stato dell’artecome combustibile per l’autotrasporto, il Freight Leaders Council ha organizzato, il 6 ottobre scorso, presso la Fiera di Bologna, nell’ambito dell’HESE, Hydrogen Energy Summit&Expo, un incontro di approfondimento, un confronto tra vari attori della catenae della produzione di energia, dal titolo “”. Presenti a dibattere l’argomento il CNR per il mondo della ...

Advertising

DividendProfit : La logistica sulla via dell’idrogeno - FPortuale : RT @UilMilanoLombar: Il programma del convegno di domani sulla logistica integrata di @UiltrasportiL. @albrizioanto @DMargaritella @Uiltra… - ferpress : 'La #logistica sulla via dell'#idrogeno'. Sintesi degli interventi del talk organizzato dal Freight Leaders Council… - alcinx : RT @sole24ore: ?? #Materieprime:?tempesta perfetta, ma i #prezzi ai massimi non sono una bolla. La ripartenza della #domanda globale si scon… - lyllalara : RT @sole24ore: ?? #Materieprime:?tempesta perfetta, ma i #prezzi ai massimi non sono una bolla. La ripartenza della #domanda globale si scon… -

Ultime Notizie dalla rete : logistica sulla La logistica sulla via dell'idrogeno ... nell'ambito dell'HESE, Hydrogen Energy Summit&Expo, un incontro di approfondimento, un confronto tra vari attori della catena logistica e della produzione di energia, dal titolo "La Logistica sulla ...

√ L'Eurovision 2022 si svolgerà a Torino? ...precisi per logistica, accoglienza e struttura ospitante. Avevano aderito ben 17 città , tra cui i principali capoluoghi di regione, a cui si erano aggiunte città come Sanremo (che faceva leva sulla ...

La logistica sulla via dell'idrogeno ilmessaggero.it Vodafone business, Cisco e Alleantia insieme per la trasformazione digitale delle imprese (Milano, 8 ottobre 2021) - Dalla collaborazione nasce Vodafone Industrial Connect, soluzione IoT chiavi in mano per rendere 4.0 il ...

La logistica sulla via dell'idrogeno (Teleborsa) - Sarà l’idrogeno a contribuire in modo sostanziale alla decarbonizzazione del trasporto e della logistica? L’obiettivo della totale eliminazione dei gas serra, fissato dall’Unione Europea ...

... nell'ambito dell'HESE, Hydrogen Energy Summit&Expo, un incontro di approfondimento, un confronto tra vari attori della catenae della produzione di energia, dal titolo "La......precisi per, accoglienza e struttura ospitante. Avevano aderito ben 17 città , tra cui i principali capoluoghi di regione, a cui si erano aggiunte città come Sanremo (che faceva leva...(Milano, 8 ottobre 2021) - Dalla collaborazione nasce Vodafone Industrial Connect, soluzione IoT chiavi in mano per rendere 4.0 il ...(Teleborsa) - Sarà l’idrogeno a contribuire in modo sostanziale alla decarbonizzazione del trasporto e della logistica? L’obiettivo della totale eliminazione dei gas serra, fissato dall’Unione Europea ...